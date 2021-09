Der Alltag kann hektisch und vollgestopft mit Aufgaben sein - aber eine Herausforderung kann Ihnen mithilfe des Vakuumierers doch zumindest erleichtert werden: Die Sache mit der Haltbarkeit Ihres Kühlschrank-Inhalts.

Von Trocknen bis Einfrieren gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Nahrungsmittel vor dem schnellen Verderben zu bewahren. Aber keine scheint so kinderleicht und schnell wie das Vakuumieren. Vakuumierer-Tests zeigen, welche Geräte am Besten für Sie geeignet sind. In unserem Vergleich stellen wir Ihnen einige Geräte vor und erklären, auf welche Aspekte Sie beim Kauf achten sollten.

Vakuumierer: Drei Tipps

Vakuumierer sind handlich und leicht in der Bedienung. Da es sich in der Regel um kleine Geräte handelt, ist es leicht, diese auch in kleinen Küchen zu verstauen.

Auf Knopfdruck können Sie die Haltbarkeit von Obst, Gemüse, Fleisch oder Fisch deutlich verlängern. So haben Sie auch mehrere Tage nach dem Einkauf noch frische Lebensmittel.

Für das Verfahren werden spezielle Vakuumbeutel eingesetzt, die samt Nahrungsmittel in das Gerät eingelegt werden. Der Umwelt zuliebe können Sie sich sogar für wiederverwendbare Beutel entscheiden.

