Doch leider lassen sich nicht alle Unfälle vermeiden. Umso wichtiger ist es, ausreichend vorbereitet zu sein, um im Notfall für die verletzte Person die Erstversorgung leisten zu können.

Laut Statistischem Bundesamt gab es allein in der ersten Jahreshälfte 2016 mehr als 142.100 Verletzte bei polizeilich erfassten Unfällen im Straßenverkehr. Doch nicht nur in diesem Bereich ist die Zahl von Verletzungen groß. Ob in der Freizeit, im Haushalt oder im Betrieb – Missgeschicke passieren schnell. So ereigneten sich im Jahr 2015 gar mehr als 9 Millionen Unfälle.

In unserem Verbandskasten-Vergleich 2022 haben wir unterschiedliche Erste-Hilfe-Koffer und Sanitätskoffer genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen unserer Kaufberatung verraten wir nicht nur, wie man einen guten Verbandskasten erkennt, sondern auch, welche Utensilien im Rahmen der Straßenverkehrsordnung im Pkw-Verbandskasten zwingend enthalten sein müssen.

Verbandskasten: Drei Tipps

Die Lagerung eines Verbandskasten ist sowohl in Betrieben als auch in Fahrzeugen Pflicht, um bei Unfällen schnell Erste-Hilfe-Maßnahmen leisten zu können. Er muss, je nach Einsatzort, einer gesetzlich festgelegten Norm entsprechen, die darüber entscheidet, welche Materialien der Verbandskasten zwingend beinhalten muss.

Jeder Verbandskasten hat ein Ablaufdatum, nach dem die enthaltenen Utensilien erneuert werden müssen. Bei Entnahme einer oder mehrerer Gegenstände aus dem Erste-Hilfe-Koffer oder aus der Erste-Hilfe-Tasche sind Sie außerdem dazu verpflichtet, diese(n) wieder mit den entsprechenden Artikeln aufzufüllen. Bei Verstoß droht Ihnen z. B. im Rahmen einer Kontrolle ein Bußgeld.

Die meisten Typen von Verbandskästen unterscheiden sich nicht maßgeblich voneinander, da hier die gesetzliche Norm den genauen Inhalt festschreibt. Verbandskästen für private Zwecke, die nicht genormt sind – wie z. B. für den eigenen Haushalt – können stärker variieren, weswegen Sie hier ganz besonders genau hinschauen sollten.

