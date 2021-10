Eine Platte, auf die man sich nur zu stellen braucht, um wie durch Zauberhand fitter zu werden? Das klingt erst mal verlockend. Die Vibrationsplatte will uns genau diesen Wunsch erfüllen.

Aber kann es wirklich so einfach sein? Wie können bloße Vibrationen eine so starke Körperreaktion hervorrufen? Fragen wie diesen werden wir in der folgenden Kaufberatung auf den Grund gehen. Ein Vibrationsplatten-Test liefert außerdem alle wichtigen Infos, die Sie für Ihre persönliche Kaufentscheidung brauchen. Lassen Sie sich von uns

Vibrationsplatten: Drei Tipps

Gefühlt ohne eigenes Zutun werden auf der Vibrationsplatte 100 Prozent der Muskeln beansprucht, wodurch jedes Körperteil trainiert wird.

Die Vibrationsplatten sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Mit einem vertikalen, oszillierenden und triaxialen Vibrationssystem.

Nicht nur Fitness-Gurus profitieren von der Innovation – auch in Rehakliniken führt sie in vielseitigen Anwendungsgebieten regelmäßig zu Erfolgen. Von Anfänger bis Profisportler ist sie für eine breite Zielgruppe geeignet.

Mehr Vergleiche

