Minimalisten aufgepasst: Wer besonders in der Küche viel Wert auf hochwertiges Design und Praktikabilität legt, ist mit einem vollintegrierbaren Geschirrspüler rundum ausgestattet. Das Bedienfeld der Geräte befindet sich an der Oberseite der Geschirrspültür und ist daher von außen nicht sichtbar. Der Geschirrspüler passt sich damit der Front Ihrer Küchenmöbel an.

Sollten Sie sich insbesondere für wasser- und energiearme Modelle interessieren, können Sie den Test machen: Überzeugen Sie sich von dem niedrigen Gebrauch der vollintegrierbaren Geschirrspüler in unserem Vollintegrierbare Geschirrspüler-Vergleich.

Vollintegrierte Geschirrspüler: Drei Tipps

Ein vollintegrierbarer Geschirrspüler ist ein wichtiges Designelement in einer modernen Küche. Das Bedienfeld befindet sich an der Oberseite der vorderen Klappe. So fügt sich das Gerät harmonisch in das Gesamtbild ein.

Jedes Küchensystem bietet Möbelfronten für vollintegrierbare Geschirrspüler. So ist von dem Gerät im geschlossenen Zustand nichts zu sehen.

Achten Sie beim Kauf auf die vom Hersteller angegebene Lautstärke. Besonders in offenen Wohnküchen empfiehlt sich eine Lautstärke zwischen 30 und 40 Dezibel.

