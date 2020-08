Gehen Sie mit den für sie idealen Wanderstöcke auf Tour. Allrounder für jede Wanderung sind Teleskopstöcke. Diese können nach Bedarf vergrößert und verkleinert werden. So passen sie sich leicht an verschiedene Geländeneigungen und sogar unterschiedliche Personen an. Auch das Verstauen im Rucksack ist damit ein Leichtes. Hierzu ein Wanderstöcke-Test zur Orientierung!

Mit dem richtigen Stock-Einsatz auf allen Wegen

Wanderstöcke lassen Sie gesicherte über Berg und Tal wandern und entlasten den Körper. Sie bestehen aus einem langen Stab, Griff, Handschlaufe und Spitze. Es gibt drei verschiedene Ausführungen von Wanderstöcken für Damen und Herren. Einteilige und faltbare Modelle können nicht in der Länge verstellt werden. Diese Funktion bringen dafür Teleskopstöcke mit.

Das Material Ihres Wanderstocks sollte ebenfalls stimmen. Carbon gilt als ultraleicht und korrosionsbeständiger, während Aluminium robuster und günstiger ist. Achten Sie auch auf ergonomisch geformte Griffe und gepolsterte Handschlaufen, um den größtmöglichen Komfort zu erhalten.

Mehr Vergleiche

