Egal ob Sie Ihr Zuhause umgestalten möchten, die Farbe des Vormieters überdecken oder für den nächsten Mieter die Wohnung weiß streichen wollen - Wandfarben haben viele Anwendungsbereiche.

Hier erfahren Sie, welche Wandfarben in unserem Vergleich am besten bewertet wurden.

Ergebnis des Vergleichs

Als Sieger des Vergleichs geht das Produkt Carapol Indeko plus hervor, welches ab 98 € erhältlich ist und mit Sehr Gut bewertet wurde. Der Preis pro Liter beträgt in etwa 7,93 €. Den zweiten Platz belegt das Produkt Preismaxx A00225057. Dieses Produkt wurde ebenfalls mit Sehr Gut ausgezeichnet und ist ab 49 € erhältlich; der Preis pro Liter ist in etwa 5 €.

Preis der Produkte

Die vorgestellten Produkte kosten zwischen 37 € und 98 €.

