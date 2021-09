Mit einer eigenen Wetterstation im Haus erhalten Sie sofort Wetter-Prognosen für die kommenden Tage. Wer es ganz genau wissen will, der sollte in unserer Vergleichstabelle auf Modelle mit Luftdruck-Anzeige achten.

Für den Temperatur-Test bringen alle Funk-Wetterstationen einen Außensensor mit. Wählen Sie einen Funksensor mit besonders langer Reichweite, dann lässt sich der Sensor freier und besser am Haus platzieren. Halten Sie nach Wetterstationen Ausschau - siehe Wetterstation-Vergleich hier - die an der Wand montierbar sind: Nur diese Modelle garantieren genügend Flexibilität beim Aufstellen in der Wohnung.

Wetterstationen: Drei Tipps

Wetterstationen für zu Hause nehmen per Funk Verbindung mit den echten Profi-Wetterstationen auf. So bekommen Sie korrekte Wetter-Prognosen auf den Wohnzimmertisch.

Funkwetterstationen mit Außensensor liefern zudem Messwerte direkt aus Ihrem Garten. Je nach Ausstattung messen sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck oder Windstärke.

Im Wetterstation-Vergleich geht es hauptsächlich um digitale Wetterstationen. Das Display der meisten Modelle erinnert daher an die Anzeige von Reiseweckern. Ebenso zeigen viele Wetterstationen auch Uhrzeit sowie einen Kalender an.

Mehr Vergleiche

