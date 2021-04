Wickeltische und -kommoden ermöglichen ein ebenso sicheres wie komfortables Wickeln Ihres Babys. Ein wichtiger Bestandteil des Wickeltischs ist die Wickelauflage. Diese muss für das Kind bequem sein und auch mal wilderes Strampeln aushalten können. Zudem muss Sie gut zu reinigen sein, wenn mal etwas daneben geht.

Welche Kriterien die Produkte in Wickelauflagen-Tests erfüllen müssen und woran Sie eine gute Wickeltischauflage erkennen, verraten wir Ihnen in unserer Kaufberatung. Die wichtigsten Daten haben wir in einer übersichtlichen Wickelauflagen-Test- bzw. Vergleichstabelle für Sie zusammengefasst.

Wickelauflagen: Drei Tipps

Wickelauflagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Produkte aus Kunststoff enthalten leider häufig Schadstoffe. Wickelunterlagen aus Baumwolle hingegen sind in der Regel unbelastet.

Wickeltischauflagen sorgen nicht nur für Komfort beim Wickeln. Sie können Ihr Baby auf der weichen Unterlage auch massieren oder es eincremen.

Achten Sie beim Kauf auf die richtige Größe der Wickelunterlage. Von großer Wichtigkeit sind auch der Komfort und ein angenehmes Hautgefühl sowie eine gute Verarbeitung.

