Italienischer Corona-Arzt rockt das Spital

Italien: Christian Mongiardi ist Arzt im Circolo di Varese-Krankenhaus in der Lombardei und kümmert sich um Coronavirus-Patienten. Trotz seiner harten Schicht nutzt er die Pause um "Don't Stop Me Now" von Queens auf dem Klavier zu spielen. Damit motiviert er seine KollegInnen und auch den PatientInnen soll die musikalische Einlage gute Stimmung bringen.