Medienrechtliche Mitteilung über Antrag von Heinz-Christian Strache zum Thema Strache-Scheidung

Über Antrag von Heinz-Christian Strache veröffentlichen wir nachstehende

Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 Mediengesetz

Heinz-Christian Strache hat wegen in diesem Medium veröffentlichter Video-

Beiträge mit der jeweiligen Überschrift, nämlich vom

• 16.09.2022: "Ehe -Aus Strache Scheidung fix",

• 21.09.2022: "Strache Scheidung: Er will Unterhalt" (I),

• 21.09.2022: "Strache Scheidung: Er will Unterhalt" (II),

• 23.09.2022: "Strache Scheidung: Drama um uneheliches Kind",

• 23.09.2022:"Enthüllt: Das geheime Doppelleben von H.C Strache",

• 07.11.2022: "Philippa Strache Scheidungsultimatum bekanntgegeben",

• 27.12.2022: "September I Der große oe24.tv Jahresrückblick mit Bohrn

Mena und Grosz",

• 30.01.2023: "Strache und Philippa geheim geschieden",

unter anderem mit Inhalten aus dem Scheidungsverfahren hinsichtlich

Sorgerecht und Unterhalt sowie hinsichtlich schwerer Eheverfehlungen des

Antragstellers,

einen Antrag auf Entschädigung wegen des objektiven Tatbestandes der üblen

Nachrede sowie Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches gemäß

§§ 6 und 7 Mediengesetz gegen die Antragsgegnerin A.Digital Errichtungs- und

Beteiligungs GmbH als Medieninhaberin beim Landesgericht für Strafsachen

Wien gestellt. Das Verfahren ist anhängig.

Landesgericht für Strafsachen Wien, Abteilung 092, am 19. April 2023