Welt-Down-Syndrom Tag 2020

2020 wird zum 15. Mal der Welt-Down-Syndrom Tag gefeiert!

Vereine, Selbsthilfegruppen, Eltern und Institutionen nutzen diesen Tag für verschiedene Aktionen. Am Welt-Down-Syndrom-Tag soll auf die besondere Lebenssituation von Menschen mit Trisomie 21 aufmerksam gemacht werden. Die Öffentlichkeit soll über Wünsche und Verbesserungsvorschläge informiert werden. Wir hoffen auf ganz viele positive Kontakte mit der Bevölkerung.

Die Tatsache, dass bei Menschen mit Down-Syndrom das 21. Chromosom 3-fach vorhanden ist, lieferte das passende Datum für den Welt-Tag: 21.3.!

Die Vereinten Nationen haben 2012 den Welt-Down-Syndrom-Tag offiziell anerkannt.

Down-Syndrom Österreich bietet auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit der Posteraktion. Sie können uns ein Foto schicken, wir stellen dieses in unser Sujet (siehe oberhalb). Anschließend wird das Poster auf unserer Homepage und facebook-Seite veröffentlicht und Ihnen per Mail zu geschickt. Sie können Ihr Poster ausdrucken und an ganz vielen Stellen in Ihrem Heimatort aufhängen.

Mit der Zusendung eines Fotos erklären Sie sich einverstanden, dass wir (DSÖ) die Poster veröffentlichen und publizieren dürfen.

Für mehr Information besuchen Sie www.down-syndrom.at