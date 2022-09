× Wie Torf-Abbau Umwelt und Klima schadet

Bei bewussten Konsument*innen längst verpönt, aber immer noch verkauft - auch in Österreich: Blumenerde mit Torf.

Der saure Torf lässt sich mit Kalk gut an die Bedürfnisse verschiedener Pflanzen anpassen, hat eine stabile Struktur und kann viel Wasser speichern. Doch was ist Torf genau und welche Relevanz hat der Moor-Boden für unser Klima?

Was ist Torf?

Torf ist eine spezielle Sorte Erde, die in Mooren gebildet wird und aus unvollständig zersetzten Pflanzenresten besteht. Es gibt verschiedene Arten von Torf, die sich auch jeweils in ihren Charakteristika unterscheiden.

Hochmoortorf: Dieser Torf wird auch für unsere Pflanzenerde genutzt. Er besteht aus nur geringfügig zersetzten Pflanzenresten, ist nährstoffarm und sehr sauer mit einem pH-Wert zwischen 3 und 4,5. Hochmoortorf untergliedert sich nochmal in zwei Varianten: Schwarztorf und Weißtorf. Weißtorf ist eigentlich eher Hellbraun, entstammt den oberen Schichten des Moores und entspricht der ersten Stufe der Zersetzung. Er hat eine hohe Speicherkapazität für Wasser und sorgt im heimischen Gemüsegarten für einen schönen lockeren Boden. Schwarztorf hingegen kommt aus deutlich tiefer gelegenen Schichten des Moores, hat etwas weniger Säure als der Weißtorf und ist feiner. In ihm sind kaum noch Pflanzenreste zu identifizieren. Seine Entstehung nimmt mehrere tausend Jahre in Anspruch.

Niedermoortorf: Diese Art von Torf wird nicht für Pflanzenerde verwendet. Niedermoortorf ist reich an Nährstoffen, stark zersetzt und kann sowohl sauer als auch basisch mit einem pH zwischen 3,2 und 7,5 sein.

Wie schadet Torf-Abbau Umwelt und Klima?

Um Torf zu gewinnen, müssen die Moore, aus denen er bezogen wird erst einmal trockengelegt werden. Dabei wird unzähligen Pflanzen und Tieren der Lebensraum entzogen. Betroffen sind aus dem Bereich der Fauna etwa verschiedene Insekten, darunter seltene Libellenarten, brütende Vögel und zahlreiche Amphibien. Darüber hinaus hat die Trockenlegung auch empfindliche Effekte auf unser Klima. Moore sind wahre Kohlenstoff-Großspeicher. Werden sie trockengelegt und abgebaut, entweichen hohe Mengen CO2 in die Atmosphäre.

Laut dem Deutschen Naturbund sind bereits 60 Prozent aller ehemals in Europa befindlichen Moore zerstört worden. Ein großer Anteil des Torfabbaus für Europa findet im Baltikum statt, wo Hersteller schon vor rund 30 Jahren Moorflächen erworben hatten. Die Betrieb sind zwar verpflichtet die Moore wieder zu renaturieren, doch bis die etwa ein Meter dicke Schicht Torf sich wieder gebildet hat, wird es noch lange 1.000 Jahre dauern.

Rechtliche und Verkaufslage

Großbritannien, in dem viel Torf-Abbau stattfindet, hat nun ein Verkaufsverbot für Gartenerde mit Torf beschlossen. Ab 2024 sollen entsprechende Produkte in Gartenmärkten & Co nicht mehr verkauft werden dürfen - über 70 Prozent werden momentan auf diesem Weg vertreiben. Ein darauf folgendes Abbauverbot gibt es zwar bisher noch nicht, ist aber bereits in Planung.

Auch Österreich importiert jährlich Torf und zwar rund 120 Millionen Kilo. Der Großteil stammt aus Deutschland. Test der letzten Jahre ergaben, dass in der Mehrzahl der verkauften Blumenerde hierzulande Torf enthalten war, zum Teil sogar in Bio-Produkten.