Baby in Lebensgefahr: Vater in U-Haft

Jener Mann aus Liesing, der im Verdacht steht, seinen drei Monate alten Sohn schwer misshandelt zu haben, ist am Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft genommen worden. Der Säugling ist nach wie vor in künstlichem Tiefschlaf und schwebt in akuter Lebensgefahr.