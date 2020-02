China: Starker Anstieg bei Corona-Fällen

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der sprunghafte Anstieg neuer Coronavirus-Infektionen brachte die Marktteilnehmer auf den Boden der Tatsachen zurück, nachdem zuvor die Sorgen um den Virus wieder in den Hintergrund gerückt waren.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 33,48 Punkten oder 0,14 Prozent bei 23.827,73 Zählern. Der Topix Index fiel um 5,84 Punkte oder 0,34 Prozent auf 1.713,08 Einheiten. 781 Kursgewinnern standen 1.182 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 91 Titel.

"Der Corona-Schrecken ist zurück an den Börsen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners n einem Kommentar. "Und je länger das Coronavirus die chinesische Wirtschaft in Teilen lahmlegt, desto größer werden die wirtschaftlichen Auswirkungen am Ende sein. Dass diese für China massiv sein werden, ist jetzt schon klar."

Zwei der Schwergewichte des Nikkei-225 wiesen am Berichtstag deutliche Kursbewegungen auf. So gaben die Anteile der Softbank um mehr als 5 Prozent nach, nachdem die Scheine am Vortag noch ein klares Kursplus von mehr als zehn Prozent verbucht hatten nach Veröffentlichung frischer Zahlen. Für die Wertpapiere der Uniqlo-Mutter Fast Retailing ging es unterdessen hinauf. Sie gewannen 2,3 Prozent und kletterten damit unter die Top-Fünf des japanischen Leitindex.

An die Spitze des Leitindex sprangen jedoch Mitsui Kinzoku, die um 6,4 Prozent zulegen konnten. Das auch als Mitsui Mining & Smelting bekannte Unternehmen hatte frische Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt.

Für die Anteile von Citizen Watch ging es am Donnerstag um 9,4 Prozent hinunter. Der Gewinn je Aktie in den ersten drei Quartalen hat sich laut vorgelegtem Bericht von 45,20 japanischen Yen in 2018 auf 22,33 Yen in 2019 halbiert.