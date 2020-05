In der Covid-19-Pandemie spielt Contact Tracing von Beginn an eine wichtige Rolle. In Österreich konnten 3.822 Corona-Fälle einem von 169 ermittelten Clustern zugeordnet werden. Die Mehrzahl an Infektionen können auf ein bestimmte Setting wie Arbeitsplatz, Freizeitaktivität, Familie oder Altenheime zurückgeführt werden.