Corona-Maßnahmen gelockert: Was ab sofort möglich ist

Der 29. Mai ist ein weiterer Stichtag in der Reihe der Lockerungsschritte. Diesmal geht es in erster Linie um den Freizeit-Sektor: So ist ab sofort wieder Urlaub außerhalb der eigenen vier Wände möglich, Hotels und Pensionen sperren wieder auf.