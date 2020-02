Coronavirus: Vorsichtiger Optimismus

Kitzbühel (APA) - Alle vier Corona-Verdachtsfälle aus dem Bezirk Kitzbühel haben sich nicht bestätigt. Die Testergebnisse des Virologischen Instituts in Wien sind negativ, teilte das Land am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bei den vier Verdachtsfällen handelte es sich um eine Familie, die aus Shanghai zurückgekehrt war und deren Kinder über leichte, grippeähnliche Symptome klagten. Bereits zu Wochenbeginn hatte es in Tirol drei Corona-Verdachtsfälle gegeben. Alle drei Betroffenen stammten aus dem Bezirk Kufstein und waren unabhängig von einander aus China zurückgekehrt. Auch diese Verdachtsfälle hatten sich nicht bestätigt.