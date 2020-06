Debatte über Arbeitslosengeld

Derzeit bekommen Arbeitslose 55 Prozent vom letzten Nettolohn. Die SPÖ fordert 70 Prozent. Gesundheitsminister Anschober (Grüne) zeigt sich gesprächsbereit und stellt eine Lösung in den nächsten Wochen in Aussicht. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) sagte am Sonntag, es dürfe zur Bekämpfung der Krise "keine Tabus mehr geben. Auch nicht beim Arbeitslosengeld."