Der Weg ins Weiße Haus: Wer macht das Rennen?

Die Amerikaner schreiten zwar erst im November zu den Wahlurnen, doch der Weg ins Weiße Haus hat bereits jetzt begonnen. Denn die Demokraten sind gerade damit beschäftigt, ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 zu finden. Elf Kandidaten sind derzeit noch im Rennen, sie müssen sich in einem aufwändigen Vorwahlsystem den Delegierten stellen. Den Beginn machte dieser Tage die Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa, die aufgrund von Problemen bei der Auszählung zu einem Debakel für die Demokraten wurde. Parallel befindet sich das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump in der Endphase. Wer sind also die aussichtsreichsten Herausforderer für den amtierenden Präsidenten? Welche Auswirkungen sind durch das Amtsenthebungsverfahren zu erwarten? Und wie schlägt sich Trump in den letzten Monaten seiner ersten Amtszeit? Über das und mehr diskutieren in "Politik live" bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher: - Helene von Damm