Die AUA startet - der Klimaschutz wartet

Zu den Opfern der Corona-Krise gehört auch die AUA. Wochenlang mussten die Maschinen der Lufthansa-Tochter am Boden bleiben. Der langsame Neustart gelingt nur mit massiver staatlicher Unterstützung. Diese Hilfe ist an Klimaschutzbedingungen wie zum Beispiel einem Mindestticketpreis von 40 Euro geknüpft. Während die Grünen in der Regierung das „Mobilitätspaket Luftverkehr“ als Vorbild für die ganze EU feiern, kritisieren es Umweltschutzorganisationen als Bruchlandung für den Klimaschutz und Wirtschaftsexperten befürchten den Verlust tausender Arbeitsplätze sowie eine Abwanderung des Geschäfts in grenznahe Flughäfen im Ausland. Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident und ehem. Verkehrsminister, FPÖ Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen Günther Ofner, Vorstandsdirektor Flughafen Wien Sophie Lampl, Programm-Direktorin Greenpeace Österreich