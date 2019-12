EU-Gipfel im Zeichen von Klimaschutz

Brüssel/EU-weit (APA) - Der "Green Deal" wird am heutigen Donnerstag beim Gipfel der 28 EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel auf dem Tisch liegen. Mit rund 50 Maßnahmen will die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen die Europäische Union bis 2050 klimaneutral und weltweit führend im Klimaschutz machen. Ein Blick auf die Klimaschutzambitionen einiger EU-Staaten:

Kern des "Green Deal" sind zwei Ziele: In einem Klimagesetz, das bis März 2020 vorliegen soll, soll die "Klimaneutralität 2050" verankert werden. Das bedeutet, dass alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden, sei es in Wäldern oder unter der Erde. Nötig ist dafür ein kompletter Umbau von Industrie, Energieversorgung, Verkehr und Landwirtschaft. Auf dem Weg dorthin, das ist der zweite zentrale Punkt, soll ein ehrgeiziges Etappenziel stehen: Die EU soll bis 2030 ihre gesamten Treibhausgase um 50 bis 55 Prozent unter den Wert von 1990 bringen. Bisher geplant war ein Minus von 40 Prozent. In ÖSTERREICH hängt längerfristig gesehen vieles am Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen ab. Falls diese ein positives Ende nehmen, kann angesichts einer Öko-Partei in der Regierung davon ausgegangen werden, dass sich dies entsprechend auf den Klimaschutz auswirkt. Allerdings hieß es zuletzt seitens der Grünen, hier gebe es "noch einiges" zu tun. Der noch unter der türkis-blauen Regierung erstellte Nationale Energie- und Klimaplan (NEKP) sollte kommende Woche den Ministerrat passieren. Dieser beinhaltet drei Ziele bis 2030: Eine Senkung der gesamten Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990, eine Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen auf mindestens 32 Prozent und eine Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 32,5 Prozent. Zu den geplanten Maßnahmen zählen unter anderem das Steuerreformgesetz 2020, die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge oder das Biomasseförderungsgrundgesetz sowie die Ökostromnovelle. Eine CO2-Steuer ist nicht vorgesehen. Den Umweltorganisationen geht dieser Plan nicht weit genug.

Die Große Koalition - bestehend aus Christ- und Sozialdemokraten - in DEUTSCHLAND tut sich schwer, ihre Klimaschutzpläne durchzubringen. Hat der Bundestag Anfang November Kernpunkte des umstrittenen Klimaschutzpakets beschlossen, stoppte der Bundesrat nur zwei Wochen später einige dieser zentralen Vorhaben. Grundlegend enthaltet das Gesetz folgende Punkte: Klimaneutralität wird bis 2050 gesetzlich verankert, die CO2-Emissionen sollen um 55 Prozent bis 2030 reduziert werden. Unter den Maßnahmen finden sich eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets, eine Erhöhung der Steuern auf Flugtickets, der Ausbau erneuerbarer Energien sowie die noch für 2019 geplante Regelung zum Kohleausstieg.

Auf internationaler Bühne zeigt sich der liberale Präsident FRANKREICHS, Emmanuel Macron, gerne ambitioniert im Kampf gegen den Klimawandel. Innenpolitisch zeichnet sich jedoch ein anders Bild ab: Sein erster Umweltminister warf kurz nach Amtsantritt frustriert das Handtuch, sein wenig ambitionierter Nachfolger musste wegen der "Hummer-Affäre" gehen, seine aktuelle Ressortchefin glänzte nicht gerade mit Fachwissen und als die Regierung eine Ökosteuer auf Diesel und Benzin einführen wollte, gingen die "Gelbwesten" wütend auf die Barrikaden. Um 2050 die angestrebte CO2-Neutralität zu erreichen, setzt Frankreich vor allem auf Atomkraft, bis 2022 sollen sämtliche Kohlekraftwerke vom Netz genommen werden und der Konsum fossiler Energiequellen bis 2030 um 40 Prozent reduziert werden.

Die skandinavischen Länder sind in vielerlei Hinsicht - und auch dank ihrer geografischen Lage - Musterländer in Sachen Klimaschutz. Die Ziele des "Green Deals" sind in FINNLAND längst beschlossene Sache - und sogar noch weit ambitionierter. Die Klimaneutralität wird für 2035 angepeilt. Dabei will Finnland weiter an der Atomenergie, die für 30 Prozent des Stroms im Land verantwortlich ist, festhalten und die verschwindend geringen Investitionen in Windkraft hochfahren sowie den verbleibenden Kohleanteil von 16 Prozent in der Wärmeproduktion Schritt für Schritt beenden; der Ausstieg wurde gesetzlich für das Jahr 2030 beschlossen. Auch eine CO2-Steuer hat das skandinavische Land bereits. Dennoch wird es kein Spaziergang: Finnland liegt mit rund zehn Tonnen CO2-Ausstoß je Einwohner über dem EU-Durchschnitt.

Ganz im Gegensatz zu SCHWEDEN. Das Heimatland der Klimaaktivistin Greta Thunberg brilliert in sämtlichen EU-Vergleichen und will bis 2045 klimaneutral sein. Das Erfolgsrezept: Das skandinavische Land hat bereits 1991 eine CO2-Steuer eingeführt, die kontinuierlich angehoben wurde und derzeit bei 115 Euro pro Tonne liegt - der mit Abstand höchste Preis weltweit. Der private Konsum, Groß- wie Einzelhandel sowie Dienstleistungen werden besonders stark besteuert. Dagegen erhalten Unternehmen, die auf Exporte angewiesen sind, deutliche Abschläge. Dies trug dazu bei, dass Schweden seine Wirtschaftsleistung seit 1991 trotz CO2-Steuer verdoppeln konnte. Aber auch wie sein Nachbarland Finnland setzt Schweden zumindest vorerst noch auf Atomkraft.

Bisher sind vor allem jene Staaten als Bremser aufgetreten, die noch stark auf Kohle als Energieträger setzen. So hatten im Juni POLEN, UNGARN, TSCHECHIEN und ESTLAND erklärt, das Ziel der EU-Klimaneutralität bis 2050 nicht mittragen zu wollen. Estland gab mittlerweile seinen Widerstand auf, die anderen drei Länder würden noch auf die angekündigten finanziellen Kompensationen warten, heißt es von EU-Diplomaten. "Wir sind bereit, darüber zu diskutieren, aber wir sind nicht in der Lage, es zu finanzieren", sagte auch der tschechische Umweltminister Richard Brabec. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis sprach sich dafür aus, die Atomkraft auszubauen. "Die Kernkraft ist für uns der Schlüssel", sagte Babis. "Europa muss uns das ermöglichen." Umweltschützer kritisieren die bestehenden Atomkraftwerke an den Standorten Temelin und Dukovany indes seit Jahren als veraltet und pannenanfällig.