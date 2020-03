EU stockt Grenzschutz gegen Migrantenansturm auf

Ankara (APA/dpa) - Vor dem Hintergrund der angespannten Lage an der griechisch-türkischen Grenze trifft EU-Ratspräsident Charles Michel an diesem Mittwoch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Gespräch ist für den frühen Nachmittag (13.00 Uhr Ortszeit, 11.00 Uhr MEZ) in Ankara angesetzt, wie der Europäische Rat am Dienstagabend auf seiner Internetseite ankündigte.

Die Türkei hatte am Wochenende die Grenzen zur EU für Migranten für offen erklärt. Nach UN-Angaben harren Tausende Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Viele wollen weiterziehen. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis kündigte zudem an, sein Land werde einen Monat lang keine neuen Asylanträge annehmen. Menschenrechtler und Migrationsforscher kritisierten das Vorgehen scharf.

Michel besuchte am Dienstag gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die griechische EU-Außengrenze zur Türkei, um sich über die Lage zu informieren. Dort lobte er ausdrücklich das Vorgehen der griechischen Grenzschützer. Anschließend besuchten Michel und von der Leyen auch Bulgarien, wo sie sich von einem Hubschrauber aus die dortige Landgrenze zur Türkei ansahen. Die Lage an dieser EU-Außengrenze ist amtlichen Angaben in Sofia zufolge weiterhin ruhig.

Griechische Sicherheitskräfte haben einem Medienbericht zufolge an der Ostgrenze des Landes zur Türkei seit Samstagfrüh 218 Migranten festgenommen, die illegal über die Grenze gekommen waren. Das berichtete die griechische Zeitung "To Ethnos" am Dienstagabend unter Berufung auf Regierungskreise. Mehr als 26.500 Menschen seien zudem von der illegalen Einreise abgehalten worden.