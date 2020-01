Die Landespolizeidirektion Oberösterreich hat heute, Montag, für 11.30 Uhr zu einer Pressekonferenz zum Thema "Brandserie in Enns" im Festsaal der Landespolizeidirektion in der Nietzschestraße 33 in Linz geladen. Teilnehmen werden Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und der Stellvertreter des Landeskriminalamtes, Alexander Riedler.