ORF-Korrespondentin Eva Pöcksteiner berichtet aus London: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will am Dienstag neue Lockerungen vorstellen. Auch dort - in dem Land, dass von allen europäischen Ländern am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist, gehen nun auch die Infektions- und Todeszahlen langsam zurück.