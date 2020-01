Hahnenkamm-Rennen: Eindrücke aus Kitzbühel

Kitzbühel (APA) - Mit dem mittlerweile traditionellen Bundesländer-Triplepack ist Donnerstagabend der Event-Reigen im Rahmen der Hahnenkammrennen eingeläutet worden. "Platzhirsch" Tirol, Niederösterreich und die Steiermark luden dicht aufeinandergefolgt zu Empfängen in die Gamsstadt.

Den ultimativen Startschuss gab einmal mehr Niederösterreich mit dem Motto "Ausgsteckt is" im Hotel zur Tenne in der Kitzbüheler Vorderstadt. Jung-Winzerinnen und ihre Weine als touristische Visitenkarte des Bundeslandes durften dabei nicht fehlen.

Gastgeberin und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) begrüßte unter anderem ihren Amtskollegen, Tirols Günther Platter (ÖVP), Verteidigungsministerin und Niederösterreicherin Klaudia Tanner sowie Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP). Auch Skilegende Karl Schranz, Opernsängerin Natalia Ushakova, Investor Rene Benko und Schauspieler Christoph Fälbl folgen dem Ruf Niederösterreichs.

Und wechselten sodann in beträchtlicher Zahl gleich zur nächsten Bundesländer-Fete, dem Kitzbühel-Empfang des Landes Tirol in das Hotel Kitzhof. Dort wartete schon der "Landesübliche Empfang" auf die Besucher. Musikkapelle und Schützenkompanie der Gamsstadt marschierten auf. Die Polit-Größen schritten die Ehreformationen ab, Ehrensalut sowie die unverzichtbare "Schnapserl-Ausgabe" folgten auf dem Fuß.

Bei seiner Kurz-Ansprache lobte Landeshauptmann Platter dann die Hahnenkamm-Organisatoren. Die Veranstaltung könne - abgesehen von Olympischen Winterspielen und Ski-Weltmeisterschaften - als das größte Skisportereignis der Welt bezeichnet werden. Und er setzte zu einem Seitenhieb gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, der seinen Landsleuten wegen des Fahrverbot-Streits vom Urlaub in Tirol bzw. Österreich abgeraten hatte. Söder sei "der beste Tirol-Werber", so Platter. Denn in diesem Winter verzeichne man schon ein Plus von 30.000 Nächtigungen von bayerischen Gästen.

Den Tirol-Empfang nicht entgehen ließen sich aktive und ehemalige Sportgrößen wie Stephan Eberharter, Benni Raich, Günther Mader, Fritz Strobl, Nicole Hosp sowie Thomas Rohregger. Auch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel schaute vorbei - ebenso wie Steiermark-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Letzterer sorgte im Anschluss für den Abschluss des Bundesländer-Reigens. Unter dem Motto "Aufstreifen - Gams trifft Panther" wurde ins Restaurant Neuwirt geladen und "Grüne Mark"-mäßig ein Ausrufezeichen gesetzt. Und Schützenhöfer vergaß nicht, die Tiroler Gunst der Stunde zu nützen, um gleich steiermärkisch vorauszudenken: "Wir müssen schon auch in Kitzbühel bei der besten Abfahrt der Welt ein wenig Werbung machen für den besten Slalom der Welt - am Dienstag in Schladming."