"Ibiza"-U-Ausschuss: Hickhack auf neuem Niveau

Am Dienstag hat sich der „Ibiza“-U-Ausschuss erstmals mit dem Glückspielkonzern Novomatic auseinandergesetzt. Im Raum steht ein Abtausch von Zuwendungen bzw. Postenbesetzungen und Einfluss auf die Gesetzgebung in Sachen Glückspiellizenzen. Während Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann mauerte, rieben sich die Parteien untereinander an der Auslegung des Entschlagungsrechts auf.