Infektiologe: Ohne Maßnahmen 60.000 Tote in Österreich

Infektiologe Herwig Kollaritsch informiert, warum man im Falle von Corona nicht auf die sogenannte Herdenimmunität setzen sollte und weshalb die Isolation in Italien nicht funktioniert. Österreich habe frühzeitig Maßnahmen gesetzt, um das Virus einzudämmen, so Kollaritsch. Er erklärt außerdem, weshalb man in Österreich nun mehr Test durchführen kann als bisher und wie derartige Testungen aussehen.