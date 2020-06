Befragt wird am Dienstag der ehemalige Novomatic-Chef Harald Neumann, es geht um mögliche illegale Parteienfinanzierung und Postenschacher im staatsnahen Bereich. Der Glücksspielkonzern Novomatic soll, so lautet der Vorwurf, aktiv versucht haben, an Glücksspiellizenzen zu kommen.