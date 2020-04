Knapp 13.000 Corona-Infizierte gibt es offiziell bis Donnerstagfrüh in Österreich. Die Matura wird diesmal in gekürzter Form stattfinden - ohne mündliche Prüfungen und die Semesternote wird in die Beurteilung einbezogen. Durchfallen soll heuer kein Schüler, so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).