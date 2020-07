Kein Ersatz für Saab 105, Eurofighter bleibt

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Montag entschieden, die 50 Jahre alten Saab 105 ersatzlos zu streichen und die Eurofighter-Abfangjäger weiter zu betreiben. Weitere Entscheidungen über die österreichische Luftraumüberwachung sollen erst nach dem Ende des Rechtsstreits mit Airbus kommen. Was sagt einer der Vorgänger zu dieser Entscheidung? Der ehemalige SPÖ-Verteidigungsminister und jetzige Burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist dazu Live-Gast in der ZIB 2.