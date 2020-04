Krimi um Kim Jong-un

Pjöngjang (APA/AFP) - Seit mehr als zwei Wochen wurde er nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen, er verpasste den wichtigsten Tag im politischen Kalender des Landes und Medienberichten zufolge soll er sich einem dringlichen Eingriff am Herz-Kreislauf-System unterzogen haben:

Könnte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ernsthaft krank oder sogar tot sein?

Seoul und Washington relativierten derartige Spekulationen zwar, allerdings gab es in den nordkoreanischen Staatsmedien bisher auch kein direktes Lebenszeichen von Kim. Was könnte passieren, wenn Kim, der das Land in dritter Generation führt, tatsächlich stirbt? Ein Überblick:

Wie würde die Welt von Kims Tod erfahren?

Nordkorea ist extrem verschlossen, insbesondere wenn es um die politische Führung geht. Kims Vater und Vorgänger Kim Jong-il war bereits zwei Tage tot, bevor jemand außerhalb des engsten Führungskreises davon wusste. In der Vergangenheit erfolgte die erste Ankündigung in einer Sondersendung im Staatsfernsehen. Sollte die Kamera zu einer Frau in schwarzem Kleid wechseln, ist Kim tot.

Ri Chun-hee ist die dienstälteste Nachrichtensprecherin des Nordens und verkündet seit Jahrzehnten wichtige Entwicklungen. Bei Erfolgen bebt ihre Stimme vor Freude, bei schlechten Nachrichten fließen Tränen. Bei erfolgreichen Atom- oder Raketentests trägt sie rosa, beim Tod von Kim Jong-il 2011 und beim Tod von dessen Vater und Vorgänger Kim Il-sung 1994 jeweils schwarz.