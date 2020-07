Kroatien wählt neues Parlament

In Kroatien findet am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Laut Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden konservativen Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft (HDZ) von Ministerpräsident Andrej Plenkovic und dem von den Sozialdemokraten (SDP) angeführten oppositionellen Bündnis Restart Koalition mit SDP-Chef Davor Bernardic an der Spitze ab.