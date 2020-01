Kulturkampf ums Auto - Was steht am Fahrplan der Zukunft?

Die EU will bis 2050 klimaneutral werden und ihre Wirtschaftsweise umkrempeln. Das wird auch die gesamte Autoindustrie auf den Kopf stellen. Das Auto mit einem Verbrennungsmotor soll der Vergangenheit angehören.

Ab wann genau? Und welche Antriebsart wird sich durchsetzen - Elektro, Hybrid oder Wasserstoff? Während die Politik die Elektromobilität vorantreiben möchte, wurden in Österreich noch nie so viele SUVs verkauft wie 2019. Welche Rahmenbedingungen von der Politik sind notwendig? Kann die Politik ökologische und ökonomische Ziele auf einen Nenner bringen? Welche Auswirkungen hat der Umbau der Industrie auf die Arbeitsplätze? Klimaaktivisten fordern autofreie Städte. Wird die Verkehrswende das teuerste Projekt zur Klimarettung? Wie soll sie gelingen und was bedeutet sie für Pendlerinnen und Pendler?

Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer "IM ZENTRUM": - Georg Willi (Bürgermeister von Innsbruck, Die Grünen) - Christian Hafenecker (Verkehrssprecher, FPÖ) - Ulla Rasmussen (Expertin für Nachhaltigkeit)