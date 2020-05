Kunstprojekt in Laufhaus verboten

"Guckloch!" So ein Wiener Kunstprojekt, das in einem Laufhaus stattfinden soll. In den Kabinen und Zimmern treten Künstler und Künstlerinnen auf, die Zuschauer können wie in der Peepshow zuschauen. Das Gesundheitsministerium verbietet jedoch das Projekt, da Brodelle bis Ende Juni geschlossen bleiben müssen.