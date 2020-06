In Großbritannien soll die derzeit geltende Quarantäne-Regelung für Einreisende heute neu bewertet werden. Die britische Regierung dürfte sogenannte "air bridges" ankündigen, also Luftbrücken zu anderen Ländern, in denen ein geringes Corona-Ansteckungsrisiko herrscht. So erhofft man sich, den Sommertourismus anzukurbeln.