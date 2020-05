Luftfahrtbranche in tiefster Krise ihrer Geschichte

Nichts geht mehr. Die Luftfahrtbranche steckt in der wohl tiefsten Krise ihrer Geschichte und jetzt muss sie der Staat retten. Die Zahlen der europäischen Luftfahrtbehörde Eurocontrol zeigen den Absturz auch in Österreich. 2019 sind um diese Zeit etwa 1.000 Flüge täglich in Österreich abgehoben. Seit das Corona Virus Reisebeschränkungen weltweit gebracht hat, gibt es täglich nur noch ein paar Dutzend Starts, gestern waren es nur 48. Die AUA hat ihren Linienverkehr komplett stillgelegt und bringt nur noch verstreute Urlauber und eingekaufte Schutzkleidung nach Österreich. 767 Millionen Euro braucht die Airline nun vom Staat um zu überleben, es wäre mit Abstand die größte Hilfszahlung für ein Unternehmen in der Corona Krise.