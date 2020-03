Machtkampf an Europas Grenzen: Härte vor Menschlichkeit?

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP), FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sowie Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus diskutieren über die Migrationskrise an der EU-Außengrenze, die von der Türkei bewusst arrangiert wurde. Europa ist wieder mit dem Thema Flucht und Migration konfrontiert, nachdem der türkische Präsident Erdogan die Grenzen zur EU geöffnet hat. Seit Tagen verschärft sich die Lage. In Österreich ließ der Bundespräsident aufhorchen, als er meinte, unser Land solle sich an der Aufnahme von Flüchtlingen, vor allem Frauen und Kindern, beteiligen. In diese Richtung hatte sich auch der grüne Vizekanzler Werner Kogler geäußert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erteilte diesen Vorstößen prompt eine Absage: 2015 dürfe sich nicht wiederholen.