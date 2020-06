Weltweit suchen die Länder in der Corona Krise nach einer Lösung für die enorm gestiegenen Arbeitslosenzahlen. In Skandinavien - und auch in Neuseeland - wird nun über die Einführung eines kürzeren Arbeitstages diskutiert. Dem hat der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, in der ZIB 2 eine Absage erteilt.