Mehr Genesene als Neuinfizierte

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen entwickelt sich in der Steiermark weiter in eine erfreuliche Richtung. Seit einer Woche haben sich täglich weniger als acht Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt. Seit gestern ist auch niemand an oder mit COVID-19 in der Steiermark verstorben. Die Bundesregierung ist angesichts der positiven Entwicklungen vorsichtig optimistisch.