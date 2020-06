Kommandanten der einberufenen Milizsoldaten kritisieren laut "Kronen Zeitung" die ungleiche Bezahlung der zwangsverpflichteten Soldaten gegenüber anderen - sie würden sich als Soldaten zweiter Klasse fühlen und machen ihrem Unmut in einem offenen Brief an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) Luft.