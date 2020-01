Neue Kriegsgefahr am Golf?

Die Spannungen zwischen Washington und Teheran eskalieren. Nach der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die USA steigt die Gefahr eines militärischen Konflikts im Nahen Osten. Am Samstag wurden US-Stützpunkte im Irak mit Raketen beschossen. Als Reaktion darauf warnt US-Präsident Donald Trump den Iran vor Vergeltung. Über die aktuell brisante Lage am Persischen Golf diskutieren bei Tarek Leitner am "Runden Tisch": - Karin Kneissl (Ex-Außenministerin und Nahost-Expertin) - Walter Feichtinger (Landesverteidigungsakademie, Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement) - Heinz Gärtner (Politikwissenschafter)