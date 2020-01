Am Landesgericht in Feldkirch wird seit heute jener Fall verhandelt, der in Österreich eine Debatte über die Sicherungshaft ausgelöst hat. Im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen wird sie weiterhin angestrebt, der neue Innenminister Karl Nehammer zeigt sich überzeugt, dass der Koalitionspartner bei der heiklen Materie mitgehen wird.