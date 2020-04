Österreichs Corona-Kurs: Ausweg oder Irrweg?

Diese Woche erlebte Österreich erste Lockerungen der Anti-Coronavirus-Maßnahmen der Regierung. Kleinere Geschäfte und Baumärkte sperrten wieder auf, Sport ist bald wieder gestattet, aber Schulen und Kindergärten bleiben zu. Und das, obwohl die aktuellen Erkrankungszahlen sich sehr positiv entwickeln. Verfolgt die Bundesregierung hier eine nachvollziehbare Strategie? Quer durch Europa hat man sehr unterschiedliche Rezepte zur Eindämmung des Virus. In Dänemark haben Schulen und Kindergärten schon wieder offen, Norwegen sperrt nächste Woche wieder auf, und in Schweden baut man überhaupt nur auf Empfehlungen - es gibt keine Verbote, keine Strafen, keine Maskenpflicht. Könnte Österreich angesichts guter Zahlen schon jetzt mehr Lockerungen wagen und in die sogenannte neue Normalität eintreten? Oder ist das Risiko zu groß, dass dann die Covid-Kennzahlen wieder nach oben schnellen und die Notbremse gezogen werden muss? Für wie lange müssen wir uns auf das Leben mit deutlichen Einschränkungen in Wirtschaft, Schule und