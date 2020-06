Putin lockert Corona-Bestimmungen

Während in vielen Ländern Europas die Zahl der Corona-Fälle zurückgeht, steigt sie in Russland weiter an: Knapp 9.000 Menschen werden jeden Tag neu positiv getestet. Insgesamt gibt es mehr als eine halbe Million Corona-Fälle. Trotzdem werden die Beschränkungen im ganzen Land gelockert - und Präsident Putin will am heutigen russischen Nationalfeiertag erstmals seit längerem persönlich an einer Veranstaltung teilnehmen.