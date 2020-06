Rapid rückt Salzburg näher

Nach vier sieglosen Spielen hat der LASK in der Fußball-Bundesliga nun den ersten Erfolg gefeiert. Währenddessen muss Tabellenführer Salzburg mit einem 0:0 gegen den WAC erstmals in dieser Saison Punkte abgegeben. Und Rapid rückt mit dem vierten Sieg in Serie näher an den Titelverteidiger heran.