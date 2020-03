Regierung will Testkapazität auf 15.000 pro Tag erhöhen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Coronavirus-Tests in Österreich weiter ausbauen und strebt 15.000 Test pro Tag an. Im Bereich des Sports ersucht Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), dass der Ausgang nicht ausgereizt wird, um Touren zu organisieren oder stundenlang draußen zu sein.