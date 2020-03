Die Zahl der Corona-Neuerkrankungen in China geht laut Behörden in Peking deutlich zurück. In Österreich sind mittlerweile 14 Fälle bekannt. Ein ständiger Expertenrat berät über die Lage. Zeit für Kritik an der Regierung sei in dieser Situation nicht, sagte SPÖ Chefin Pamela Rendi-Wagner in "Im Zentrum".