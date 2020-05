Rendi-Wagner will "Auftrag erfüllen"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist am Mittwoch gestärkt aus der Mitgliederbefragung hervorgegangen und sieht nun einen Auftrag, den es zu erfüllen gebe – gemeinsam mit den Länderchefs, wie sie in der ZIB2 versicherte. Denn gerade in Zeiten wie diesen brauche es eine starke Sozialdemokratie.