In Österreich sind nur mehr etwa 3000 Menschen krank, das ist insgesamt ein positiver Trend. Insgesamt seien die Zahlen dank der strengen Maßnahmen "so gut wie einzigartig in Europa", hat Bundeskanzler Kurz (ÖVP) am Mittwoch im Nationalrat erklärt. Die Opposition hat das Krisenmanagement der Regierung scharf kritisiert.