Eine Schrecksekunde gab es am Sonntag beim Lustenauer Funken in der Hofsteigstraße. Der 30 Meter hohe Holzturm fiel zum großen Teil um – und zwar seitlich in Richtung Zuschauer. Passiert ist nichts. Man habe die gefährliche Situation früh genug erkannt, so die Funkenzunft.